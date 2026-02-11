Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Quest Capital Markets standalone net profit rises 6800.00% in the December 2025 quarter

Quest Capital Markets standalone net profit rises 6800.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 6:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 3934.33% to Rs 27.03 crore

Net profit of Quest Capital Markets rose 6800.00% to Rs 20.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3934.33% to Rs 27.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales27.030.67 3934 OPM %99.2683.58 -PBDT26.830.49 5376 PBT26.830.49 5376 NP20.700.30 6800

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Linaks Microelectronics reports standalone net loss of Rs 0.12 crore in the December 2025 quarter

Viceroy Hotels standalone net profit rises 49.93% in the December 2025 quarter

KDDL standalone net profit rises 88.78% in the December 2025 quarter

APM Industries reports standalone net profit of Rs 0.42 crore in the December 2025 quarter

Super Spinning Mills standalone net profit rises 927.27% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 6:32 PM IST

Explore News

Next Story