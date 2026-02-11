Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / KDDL standalone net profit rises 88.78% in the December 2025 quarter

KDDL standalone net profit rises 88.78% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 6:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 18.96% to Rs 115.57 crore

Net profit of KDDL rose 88.78% to Rs 30.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.96% to Rs 115.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 97.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales115.5797.15 19 OPM %19.5822.78 -PBDT40.5920.58 97 PBT34.5614.46 139 NP30.4516.13 89

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

APM Industries reports standalone net profit of Rs 0.42 crore in the December 2025 quarter

Super Spinning Mills standalone net profit rises 927.27% in the December 2025 quarter

RBI issues draft amendment directions for Advertising, Marketing and Sales of Financial Products and Services by Regulated Entities

Fractal Analytics IPO subscribed 2.66 times

Aye Finance IPO subscribed 97%

First Published: Feb 11 2026 | 6:32 PM IST

Explore News

Next Story