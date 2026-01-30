Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / SIS reports consolidated net loss of Rs 138.37 crore in the December 2025 quarter

SIS reports consolidated net loss of Rs 138.37 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 30 2026 | 9:09 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 24.47% to Rs 4185.22 crore

Net loss of SIS reported to Rs 138.37 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 102.11 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 24.47% to Rs 4185.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3362.50 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4185.223362.50 24 OPM %4.524.66 -PBDT155.12155.01 0 PBT99.21114.33 -13 NP-138.37102.11 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Industrial & Prudential Investment Company consolidated net profit rises 8.16% in the December 2025 quarter

Colgate-Palmolive (India) standalone net profit rises 0.33% in the December 2025 quarter

R M Drip & Sprinklers Systems consolidated net profit rises 36.81% in the December 2025 quarter

Allied Blenders & Distillers consolidated net profit rises 15.68% in the December 2025 quarter

Indegene consolidated net profit declines 6.20% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 30 2026 | 9:09 AM IST

Explore News

Next Story