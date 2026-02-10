Gujarat Cotex standalone net profit declines 58.33% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.47% to Rs 7.63 croreNet profit of Gujarat Cotex declined 58.33% to Rs 0.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.47% to Rs 7.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.97 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales7.636.97 9 OPM %-1.441.87 -PBDT0.060.12 -50 PBT0.060.12 -50 NP0.050.12 -58
