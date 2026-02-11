H P Cotton Textile Mills consolidated net profit rises 124.14% in the December 2025 quarter

Sales rise 2.85% to Rs 33.58 croreNet profit of H P Cotton Textile Mills rose 124.14% to Rs 0.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.29 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.85% to Rs 33.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 32.65 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales33.5832.65 3 OPM %8.437.99 -PBDT1.751.24 41 PBT0.910.40 128 NP0.650.29 124
