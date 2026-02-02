Hindcon Chemicals consolidated net profit declines 76.47% in the December 2025 quarter

Sales decline 6.81% to Rs 14.23 croreNet profit of Hindcon Chemicals declined 76.47% to Rs 0.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.36 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 6.81% to Rs 14.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.27 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales14.2315.27 -7 OPM %2.187.92 -PBDT0.712.06 -66 PBT0.431.86 -77 NP0.321.36 -76
