Hindustan Tin Works standalone net profit declines 21.82% in the December 2025 quarter

Sales decline 1.16% to Rs 87.73 croreNet profit of Hindustan Tin Works declined 21.82% to Rs 2.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.16% to Rs 87.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 88.76 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales87.7388.76 -1 OPM %8.466.79 -PBDT5.995.78 4 PBT3.223.68 -13 NP2.403.07 -22
