Kanani Industries consolidated net profit declines 45.07% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 5:53 PM IST
Sales rise 36.42% to Rs 28.47 crore

Net profit of Kanani Industries declined 45.07% to Rs 0.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.71 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 36.42% to Rs 28.47 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 20.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales28.4720.87 36 OPM %0.282.01 -PBDT0.420.75 -44 PBT0.420.74 -43 NP0.390.71 -45

First Published: Feb 12 2026 | 5:53 PM IST

