Kerala Ayurveda reports consolidated net loss of Rs 4.45 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 5:53 PM IST
Sales rise 5.88% to Rs 32.96 crore

Net Loss of Kerala Ayurveda reported to Rs 4.45 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 2.89 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.88% to Rs 32.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 31.13 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales32.9631.13 6 OPM %-4.58-3.82 -PBDT-3.22-1.39 -132 PBT-4.37-2.11 -107 NP-4.45-2.89 -54

First Published: Feb 12 2026 | 5:53 PM IST

