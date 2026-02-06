Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / I K F Finance standalone net profit rises 64.89% in the December 2025 quarter

I K F Finance standalone net profit rises 64.89% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 06 2026 | 12:52 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 36.13% to Rs 228.08 crore

Net profit of I K F Finance rose 64.89% to Rs 46.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 28.08 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 36.13% to Rs 228.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 167.54 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales228.08167.54 36 OPM %72.0873.98 -PBDT62.4838.42 63 PBT61.6637.58 64 NP46.3028.08 65

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Sundaram Brake Linings reports standalone net loss of Rs 1.24 crore in the December 2025 quarter

Allcargo Logistics reports consolidated nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Andhra Sugars consolidated net profit rises 2765.38% in the December 2025 quarter

Prabhat Securities standalone net profit rises 100.00% in the December 2025 quarter

GNG Electronics consolidated net profit rises 102.78% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 06 2026 | 12:52 PM IST

Explore News

Next Story