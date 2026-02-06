I K F Finance standalone net profit rises 64.89% in the December 2025 quarter

Sales rise 36.13% to Rs 228.08 croreNet profit of I K F Finance rose 64.89% to Rs 46.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 28.08 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 36.13% to Rs 228.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 167.54 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales228.08167.54 36 OPM %72.0873.98 -PBDT62.4838.42 63 PBT61.6637.58 64 NP46.3028.08 65
