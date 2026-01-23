IIFL Home Finance standalone net profit declines 14.06% in the December 2025 quarter

Sales rise 6.61% to Rs 957.34 croreNet profit of IIFL Home Finance declined 14.06% to Rs 177.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 207.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.61% to Rs 957.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 897.97 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales957.34897.97 7 OPM %69.2272.63 -PBDT234.59275.02 -15 PBT229.40270.24 -15 NP177.93207.05 -14
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content