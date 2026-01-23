Home / Markets / Capital Market News / IIFL Home Finance standalone net profit declines 14.06% in the December 2025 quarter

IIFL Home Finance standalone net profit declines 14.06% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 23 2026 | 9:05 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 6.61% to Rs 957.34 crore

Net profit of IIFL Home Finance declined 14.06% to Rs 177.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 207.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.61% to Rs 957.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 897.97 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales957.34897.97 7 OPM %69.2272.63 -PBDT234.59275.02 -15 PBT229.40270.24 -15 NP177.93207.05 -14

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Antelopus Selan Energy standalone net profit rises 59.84% in the December 2025 quarter

EKI Energy Services reports consolidated net loss of Rs 4.05 crore in the December 2025 quarter

DLF consolidated net profit rises 13.66% in the December 2025 quarter

Borana Weaves standalone net profit rises 63.01% in the December 2025 quarter

Bluestone Jewellery & Lifestyle reports standalone net profit of Rs 71.46 crore in the December 2025 quarter

First Published: Jan 23 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story