Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Sir Shadi Lal Enterprises reports standalone net loss of Rs 16.99 crore in the December 2025 quarter

Sir Shadi Lal Enterprises reports standalone net loss of Rs 16.99 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 30 2026 | 9:08 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 37.63% to Rs 78.05 crore

Net Loss of Sir Shadi Lal Enterprises reported to Rs 16.99 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 14.53 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 37.63% to Rs 78.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 56.71 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales78.0556.71 38 OPM %-19.33-28.06 -PBDT-20.57-16.55 -24 PBT-23.55-19.13 -23 NP-16.99-14.53 -17

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Radix Industries (India) standalone net profit rises 42.00% in the December 2025 quarter

Websol Energy System standalone net profit rises 56.35% in the December 2025 quarter

Flair Writing Industries consolidated net profit rises 11.55% in the December 2025 quarter

Shemaroo Entertainment reports consolidated net loss of Rs 55.43 crore in the December 2025 quarter

Excel Realty N Infra reports consolidated net loss of Rs 0.26 crore in the December 2025 quarter

First Published: Jan 30 2026 | 9:08 AM IST

Explore News

Next Story