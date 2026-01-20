Home / Markets / Capital Market News / Indiamart Intermesh consolidated net profit rises 55.62% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.35% to Rs 401.60 crore

Net profit of Indiamart Intermesh rose 55.62% to Rs 188.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 121.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.35% to Rs 401.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 354.30 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales401.60354.30 13 OPM %29.7835.06 -PBDT254.30167.30 52 PBT247.00159.00 55 NP188.30121.00 56

