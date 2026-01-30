Associate Sponsors

Intellect Design Arena consolidated net profit declines 59.47% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 30 2026 | 4:52 PM IST
Sales rise 19.97% to Rs 731.38 crore

Net profit of Intellect Design Arena declined 59.47% to Rs 28.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 70.19 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.97% to Rs 731.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 609.63 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales731.38609.63 20 OPM %13.7119.48 -PBDT121.03133.36 -9 PBT67.8193.72 -28 NP28.4570.19 -59

First Published: Jan 30 2026 | 4:52 PM IST

