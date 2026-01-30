Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Pradeep Metals consolidated net profit rises 6.65% in the December 2025 quarter

Pradeep Metals consolidated net profit rises 6.65% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 30 2026 | 4:52 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 5.96% to Rs 83.87 crore

Net profit of Pradeep Metals rose 6.65% to Rs 7.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.62 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.96% to Rs 83.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 79.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales83.8779.15 6 OPM %14.9414.50 -PBDT11.4510.08 14 PBT9.137.57 21 NP7.066.62 7

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

National Aluminium Company consolidated net profit rises 1.84% in the December 2025 quarter

Nitta Gelatin India consolidated net profit rises 4.62% in the December 2025 quarter

Radhe Developers (India) reports standalone net loss of Rs 1.53 crore in the December 2025 quarter

Modern Shares & Stockbrokers reports standalone net loss of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

Kunststoffe Industries standalone net profit rises 23.33% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 30 2026 | 4:52 PM IST

Explore News

Next Story