Interise Trust consolidated net profit rises 1.34% in the December 2025 quarter

Sales rise 5.16% to Rs 929.13 croreNet profit of Interise Trust rose 1.34% to Rs 31.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 30.65 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.16% to Rs 929.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 883.53 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales929.13883.53 5 OPM %72.5372.87 -PBDT331.66287.95 15 PBT57.0732.27 77 NP31.0630.65 1
