Engineers India consolidated net profit rises 219.30% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 6:37 PM IST
Sales rise 58.29% to Rs 1210.24 crore

Net profit of Engineers India rose 219.30% to Rs 347.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 108.73 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 58.29% to Rs 1210.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 764.59 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1210.24764.59 58 OPM %29.1012.80 -PBDT410.82135.33 204 PBT400.60125.83 218 NP347.17108.73 219

First Published: Feb 12 2026 | 6:37 PM IST

