Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Mohite Industries consolidated net profit rises 22.77% in the December 2025 quarter

Mohite Industries consolidated net profit rises 22.77% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 6:37 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 23.18% to Rs 45.96 crore

Net profit of Mohite Industries rose 22.77% to Rs 1.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.18% to Rs 45.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 37.31 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales45.9637.31 23 OPM %11.2513.62 -PBDT2.712.86 -5 PBT1.241.01 23 NP1.241.01 23

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Prajay Engineers Syndicate reports consolidated net loss of Rs 1.14 crore in the December 2025 quarter

Competent Automobiles Company consolidated net profit rises 63.91% in the December 2025 quarter

Lykis consolidated net profit rises 27.74% in the December 2025 quarter

Superior Industrial Enterprises consolidated net profit declines 35.90% in the December 2025 quarter

Syncom Formulations (India) consolidated net profit rises 45.46% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 6:37 PM IST

Explore News

Next Story