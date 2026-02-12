Associate Sponsors

Prajay Engineers Syndicate reports consolidated net loss of Rs 1.14 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 6:37 PM IST
Sales decline 29.95% to Rs 8.07 crore

Net Loss of Prajay Engineers Syndicate reported to Rs 1.14 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 3.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 29.95% to Rs 8.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.52 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales8.0711.52 -30 OPM %-18.34-34.03 -PBDT0.23-2.84 LP PBT-0.70-3.76 81 NP-1.14-3.30 65

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Feb 12 2026 | 6:37 PM IST

