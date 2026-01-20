ITC Hotels standalone net profit rises 8.20% in the December 2025 quarter

Sales rise 12.77% to Rs 1046.65 croreNet profit of ITC Hotels rose 8.20% to Rs 246.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 227.87 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.77% to Rs 1046.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 928.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1046.65928.16 13 OPM %39.6139.86 -PBDT456.97378.39 21 PBT382.97303.73 26 NP246.55227.87 8
