Home / Markets / Capital Market News / Senores Pharmaceuticals consolidated net profit rises 84.28% in the December 2025 quarter

Senores Pharmaceuticals consolidated net profit rises 84.28% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 20 2026 | 2:50 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 60.02% to Rs 164.85 crore

Net profit of Senores Pharmaceuticals rose 84.28% to Rs 31.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.18 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 60.02% to Rs 164.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 103.02 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales164.85103.02 60 OPM %32.7624.94 -PBDT52.4624.69 112 PBT44.6020.49 118 NP31.6617.18 84

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Vardhman Special Steels standalone net profit rises 56.52% in the December 2025 quarter

Bharat Rasayan Ltd leads losers in 'B' group

Senores Pharma slumps as Q3 PAT slides 2% QoQ to Rs 32 cr

Jindal Saw surges over 20% in two days on robust sequential Q3 performance

Volumes soar at Aditya Birla Fashion & Retail Ltd counter

First Published: Jan 20 2026 | 2:50 PM IST

Explore News

Next Story