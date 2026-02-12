IZMO consolidated net profit rises 93.07% in the December 2025 quarter

Sales rise 0.75% to Rs 59.11 croreNet profit of IZMO rose 93.07% to Rs 11.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 0.75% to Rs 59.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 58.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales59.1158.67 1 OPM %23.8014.10 -PBDT16.5110.38 59 PBT11.946.45 85 NP11.706.06 93
