Master Trust consolidated net profit declines 10.33% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 9:07 AM IST
Sales decline 7.55% to Rs 136.72 crore

Net profit of Master Trust declined 10.33% to Rs 31.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 35.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 7.55% to Rs 136.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 147.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales136.72147.88 -8 OPM %44.6543.40 -PBDT45.6948.37 -6 PBT44.6447.27 -6 NP31.5235.15 -10

First Published: Feb 12 2026 | 9:07 AM IST

