Suryalata Spinning Mills consolidated net profit rises 302.99% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.75% to Rs 126.19 croreNet profit of Suryalata Spinning Mills rose 302.99% to Rs 13.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.35 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.75% to Rs 126.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 121.63 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales126.19121.63 4 OPM %7.478.03 -PBDT21.668.22 164 PBT17.544.06 332 NP13.503.35 303
