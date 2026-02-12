Associate Sponsors

RSWM reports consolidated net profit of Rs 2.38 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 9:06 AM IST
Sales decline 8.77% to Rs 1090.81 crore

Net profit of RSWM reported to Rs 2.38 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 9.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.77% to Rs 1090.81 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1195.62 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1090.811195.62 -9 OPM %6.254.23 -PBDT51.9925.08 107 PBT14.60-14.27 LP NP2.38-9.23 LP

First Published: Feb 12 2026 | 9:06 AM IST

