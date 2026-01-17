Home / Markets / Capital Market News / J B Chemicals & Pharmaceuticals consolidated net profit rises 21.79% in the December 2025 quarter

J B Chemicals & Pharmaceuticals consolidated net profit rises 21.79% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 17 2026 | 9:05 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 10.51% to Rs 1064.72 crore

Net profit of J B Chemicals & Pharmaceuticals rose 21.79% to Rs 197.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 162.49 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.51% to Rs 1064.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 963.49 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1064.72963.49 11 OPM %27.7826.42 -PBDT312.22259.93 20 PBT266.87217.99 22 NP197.89162.49 22

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Bajaj Healthcare standalone net profit rises 33.70% in the December 2025 quarter

Indosolar standalone net profit rises 304.98% in the December 2025 quarter

Continental Controls reports standalone net loss of Rs 0.08 crore in the December 2025 quarter

Viji Finance reports standalone net profit of Rs 0.94 crore in the December 2025 quarter

Emerald Finance consolidated net profit rises 61.29% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 17 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story