J B Chemicals & Pharmaceuticals consolidated net profit rises 21.79% in the December 2025 quarter

Sales rise 10.51% to Rs 1064.72 croreNet profit of J B Chemicals & Pharmaceuticals rose 21.79% to Rs 197.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 162.49 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.51% to Rs 1064.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 963.49 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1064.72963.49 11 OPM %27.7826.42 -PBDT312.22259.93 20 PBT266.87217.99 22 NP197.89162.49 22
