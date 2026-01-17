Home / Markets / Capital Market News / Viji Finance reports standalone net profit of Rs 0.94 crore in the December 2025 quarter

Viji Finance reports standalone net profit of Rs 0.94 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 17 2026 | 9:04 AM IST
Sales rise 169.49% to Rs 1.59 crore

Net profit of Viji Finance reported to Rs 0.94 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.10 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 169.49% to Rs 1.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.59 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.590.59 169 OPM %83.020 -PBDT1.20-0.01 LP PBT1.12-0.10 LP NP0.94-0.10 LP

First Published: Jan 17 2026 | 9:04 AM IST

