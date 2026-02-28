Jagatjit Industries reports consolidated net profit of Rs 64.40 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 80.65% to Rs 22.97 croreNet profit of Jagatjit Industries reported to Rs 64.40 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 4.33 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 80.65% to Rs 22.97 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 118.71 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales22.97118.71 -81 OPM %-73.79-4.23 -PBDT69.91-1.94 LP PBT64.43-4.28 LP NP64.40-4.33 LP
