Jasch Gauging Technologies standalone net profit declines 7.50% in the December 2025 quarter

Sales rise 7.15% to Rs 13.79 croreNet profit of Jasch Gauging Technologies declined 7.50% to Rs 3.33 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.60 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.15% to Rs 13.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales13.7912.87 7 OPM %23.9332.09 -PBDT4.685.13 -9 PBT4.464.91 -9 NP3.333.60 -8
