Suryavanshi Spinning Mills reports standalone net profit of Rs 2.65 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 933.33% to Rs 2.48 croreNet profit of Suryavanshi Spinning Mills reported to Rs 2.65 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 1.27 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 933.33% to Rs 2.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.24 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.480.24 933 OPM %59.27-45.83 -PBDT1.290.07 1743 PBT1.14-0.08 LP NP2.65-1.27 LP
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content