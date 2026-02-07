Jay Bharat Maruti standalone net profit rises 364.94% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.28% to Rs 645.49 croreNet profit of Jay Bharat Maruti rose 364.94% to Rs 17.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.85 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.28% to Rs 645.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 590.66 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales645.49590.66 9 OPM %10.985.96 -PBDT58.8427.06 117 PBT34.335.80 492 NP17.903.85 365
