Jayshree Chemicals reports standalone net profit of Rs 0.04 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 24.29% to Rs 5.68 croreNet profit of Jayshree Chemicals reported to Rs 0.04 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 24.29% to Rs 5.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.57 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5.684.57 24 OPM %-2.99-3.72 -PBDT0.070.02 250 PBT0.070.02 250 NP0.04-0.12 LP
