Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Jet Freight Logistics consolidated net profit declines 38.29% in the December 2025 quarter

Jet Freight Logistics consolidated net profit declines 38.29% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 02 2026 | 4:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 19.83% to Rs 113.20 crore

Net profit of Jet Freight Logistics declined 38.29% to Rs 1.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.75 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.83% to Rs 113.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 94.47 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales113.2094.47 20 OPM %3.544.42 -PBDT2.783.23 -14 PBT2.312.67 -13 NP1.081.75 -38

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Mahindra Lifespace Developers reports consolidated net profit of Rs 108.88 crore in the December 2025 quarter

Hyundai Motor India consolidated net profit rises 6.35% in the December 2025 quarter

Indian Toners & Developers standalone net profit declines 0.62% in the December 2025 quarter

Campus Activewear standalone net profit rises 37.03% in the December 2025 quarter

Pioneer Agro Extracts reports standalone net loss of Rs 0.58 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 02 2026 | 4:32 PM IST

Explore News

Next Story