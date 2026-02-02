Jet Freight Logistics consolidated net profit declines 38.29% in the December 2025 quarter

Sales rise 19.83% to Rs 113.20 croreNet profit of Jet Freight Logistics declined 38.29% to Rs 1.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.75 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.83% to Rs 113.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 94.47 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales113.2094.47 20 OPM %3.544.42 -PBDT2.783.23 -14 PBT2.312.67 -13 NP1.081.75 -38
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content