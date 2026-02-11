Associate Sponsors

Juniper Hotels consolidated net profit rises 101.35% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 1:52 PM IST
Sales rise 16.88% to Rs 295.13 crore

Net profit of Juniper Hotels rose 101.35% to Rs 65.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 32.49 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.88% to Rs 295.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 252.50 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales295.13252.50 17 OPM %43.2036.77 -PBDT110.6871.10 56 PBT82.5343.52 90 NP65.4232.49 101

First Published: Feb 11 2026 | 1:52 PM IST

