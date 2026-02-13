Associate Sponsors

Kalyan Capitals consolidated net profit rises 180.95% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:32 AM IST
Sales rise 123.81% to Rs 9.87 crore

Net profit of Kalyan Capitals rose 180.95% to Rs 0.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.21 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 123.81% to Rs 9.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.41 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales9.874.41 124 OPM %85.3191.84 -PBDT1.19-0.10 LP PBT1.09-0.26 LP NP0.590.21 181

First Published: Feb 13 2026 | 9:31 AM IST

