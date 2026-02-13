Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Intrasoft Technologies consolidated net profit declines 2.96% in the December 2025 quarter

Intrasoft Technologies consolidated net profit declines 2.96% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 9:31 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 6.49% to Rs 136.67 crore

Net profit of Intrasoft Technologies declined 2.96% to Rs 2.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.70 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.49% to Rs 136.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 128.34 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales136.67128.34 6 OPM %2.853.42 -PBDT3.674.16 -12 PBT3.503.93 -11 NP2.622.70 -3

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Petronet LNG consolidated net profit declines 3.56% in the December 2025 quarter

SagarSoft (India) consolidated net profit declines 32.85% in the December 2025 quarter

Pritish Nandy Communications reports consolidated net loss of Rs 10.18 crore in the December 2025 quarter

Rupa & Company consolidated net profit declines 31.68% in the December 2025 quarter

GKB Ophthalmics reports consolidated net profit of Rs 0.44 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 9:31 AM IST

Explore News

Next Story