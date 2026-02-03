Kamat Hotels (India) consolidated net profit declines 33.92% in the December 2025 quarter

Sales rise 11.64% to Rs 117.74 croreNet profit of Kamat Hotels (India) declined 33.92% to Rs 17.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 26.18 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.64% to Rs 117.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 105.46 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales117.74105.46 12 OPM %33.1441.85 -PBDT34.0040.41 -16 PBT26.6335.55 -25 NP17.3026.18 -34
