Kaycee Industries consolidated net profit rises 15.96% in the December 2025 quarter

Sales rise 21.74% to Rs 14.45 croreNet profit of Kaycee Industries rose 15.96% to Rs 1.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.94 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.74% to Rs 14.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales14.4511.87 22 OPM %14.3313.90 -PBDT2.111.62 30 PBT1.761.33 32 NP1.090.94 16
