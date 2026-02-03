Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Kaycee Industries consolidated net profit rises 15.96% in the December 2025 quarter

Kaycee Industries consolidated net profit rises 15.96% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 03 2026 | 3:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 21.74% to Rs 14.45 crore

Net profit of Kaycee Industries rose 15.96% to Rs 1.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.94 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.74% to Rs 14.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales14.4511.87 22 OPM %14.3313.90 -PBDT2.111.62 30 PBT1.761.33 32 NP1.090.94 16

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Saregama India consolidated net profit declines 17.73% in the December 2025 quarter

Jayshree Chemicals reports standalone net profit of Rs 0.04 crore in the December 2025 quarter

Garware Marine Industries standalone net profit declines 16.67% in the December 2025 quarter

One Mobikwik Systems jumps as Q3 turns profitable

Adani Ports spurts after Q3 PAT climbs 21% YoY to Rs 3,053 cr

First Published: Feb 03 2026 | 3:32 PM IST

Explore News

Next Story