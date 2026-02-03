Narbada Gems & Jewellery standalone net profit rises 23.65% in the December 2025 quarter

Sales rise 4.00% to Rs 22.37 croreNet profit of Narbada Gems & Jewellery rose 23.65% to Rs 1.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.48 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.00% to Rs 22.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21.51 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales22.3721.51 4 OPM %14.0812.41 -PBDT2.662.14 24 PBT2.501.98 26 NP1.831.48 24
