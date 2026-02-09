Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / KBS India reports standalone net loss of Rs 0.14 crore in the December 2025 quarter

KBS India reports standalone net loss of Rs 0.14 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 09 2026 | 5:53 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 6.90% to Rs 0.54 crore

Net Loss of KBS India reported to Rs 0.14 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 6.90% to Rs 0.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.58 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.540.58 -7 OPM %-48.15-24.14 -PBDT-0.140.02 PL PBT-0.19-0.01 -1800 NP-0.14-0.01 -1300

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Global Infratech & Finance reports standalone net loss of Rs 0.19 crore in the December 2025 quarter

Kiran Print Pack standalone net profit rises 33.33% in the December 2025 quarter

Kumbhat Financial Services reports standalone net loss of Rs 0.52 crore in the December 2025 quarter

Jyoti Resins and Adhesives standalone net profit declines 19.36% in the December 2025 quarter

Eureka Industries standalone net profit declines 54.43% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 09 2026 | 5:53 PM IST

Explore News

Next Story