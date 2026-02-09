Kiran Print Pack standalone net profit rises 33.33% in the December 2025 quarter

Sales decline 8.70% to Rs 0.21 croreNet profit of Kiran Print Pack rose 33.33% to Rs 0.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.70% to Rs 0.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.23 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.210.23 -9 OPM %-57.14-47.83 -PBDT0.040.03 33 PBT0.040.03 33 NP0.040.03 33
