EIH Associated Hotels standalone net profit rises 1.70% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 5:53 PM IST
Sales decline 2.66% to Rs 129.47 crore

Net profit of EIH Associated Hotels rose 1.70% to Rs 40.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 39.91 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 2.66% to Rs 129.47 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 133.01 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales129.47133.01 -3 OPM %44.4440.46 -PBDT62.1657.79 8 PBT57.9453.52 8 NP40.5939.91 2

First Published: Feb 09 2026 | 5:52 PM IST

