Gujarat Pipavav Port consolidated net profit rises 8.59% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 9:09 AM IST
Sales rise 11.17% to Rs 292.25 crore

Net profit of Gujarat Pipavav Port rose 8.59% to Rs 107.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 99.37 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.17% to Rs 292.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 262.89 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales292.25262.89 11 OPM %54.8952.77 -PBDT181.01162.77 11 PBT148.57132.07 12 NP107.9199.37 9

First Published: Feb 11 2026 | 9:09 AM IST

