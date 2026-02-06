Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / CL Educate reports consolidated net loss of Rs 16.70 crore in the December 2025 quarter

CL Educate reports consolidated net loss of Rs 16.70 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 06 2026 | 9:14 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 72.54% to Rs 120.45 crore

Net Loss of CL Educate reported to Rs 16.70 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 2.64 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 72.54% to Rs 120.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 69.81 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales120.4569.81 73 OPM %2.91-0.20 -PBDT-4.690.80 PL PBT-14.69-3.41 -331 NP-16.70-2.64 -533

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Kriti Industries (India) reports consolidated net loss of Rs 0.47 crore in the December 2025 quarter

Sayaji Hotels (Indore) standalone net profit rises 29.30% in the December 2025 quarter

Kritika Wires standalone net profit declines 23.11% in the December 2025 quarter

Peoples Investment reports standalone nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Ardi Investments & Trading Company reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 06 2026 | 9:14 AM IST

Explore News

Next Story