Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / KRN Heat Exchanger and Refrigeration consolidated net profit rises 65.04% in the December 2025 quarter

KRN Heat Exchanger and Refrigeration consolidated net profit rises 65.04% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 07 2026 | 9:06 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 37.46% to Rs 153.23 crore

Net profit of KRN Heat Exchanger and Refrigeration rose 65.04% to Rs 22.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.73 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 37.46% to Rs 153.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 111.47 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales153.23111.47 37 OPM %20.2814.18 -PBDT31.6320.33 56 PBT25.8719.14 35 NP22.6613.73 65

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Kapston Services consolidated net profit rises 64.02% in the December 2025 quarter

Confidence Futuristic Energetech consolidated net profit declines 92.72% in the December 2025 quarter

Aksh Optifibre reports consolidated net loss of Rs 5.81 crore in the December 2025 quarter

Ram Ratna Wires consolidated net profit rises 90.33% in the December 2025 quarter

Stanrose Mafatlal Investment & Finance reports consolidated net loss of Rs 0.88 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 07 2026 | 9:06 AM IST

Explore News

Next Story