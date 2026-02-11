Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Laxmi Dental consolidated net profit declines 58.75% in the December 2025 quarter

Laxmi Dental consolidated net profit declines 58.75% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 9:21 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 5.87% to Rs 64.02 crore

Net profit of Laxmi Dental declined 58.75% to Rs 1.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.87% to Rs 64.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 60.47 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales64.0260.47 6 OPM %10.8715.89 -PBDT8.728.67 1 PBT4.554.71 -3 NP1.984.80 -59

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Allcargo Terminals consolidated net profit rises 27.59% in the December 2025 quarter

PDS consolidated net profit declines 29.20% in the December 2025 quarter

Power Mech Projects consolidated net profit rises 14.58% in the December 2025 quarter

United Breweries consolidated net profit rises 110.94% in the December 2025 quarter

Nimbus Projects reports consolidated net loss of Rs 40.95 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 9:21 AM IST

Explore News

Next Story