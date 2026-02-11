Laxmi Dental consolidated net profit declines 58.75% in the December 2025 quarter

Sales rise 5.87% to Rs 64.02 croreNet profit of Laxmi Dental declined 58.75% to Rs 1.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.87% to Rs 64.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 60.47 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales64.0260.47 6 OPM %10.8715.89 -PBDT8.728.67 1 PBT4.554.71 -3 NP1.984.80 -59
