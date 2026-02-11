Laxmi India Finance standalone net profit rises 63.58% in the December 2025 quarter

Sales rise 28.83% to Rs 78.83 croreNet profit of Laxmi India Finance rose 63.58% to Rs 10.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 28.83% to Rs 78.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 61.19 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales78.8361.19 29 OPM %59.7662.71 -PBDT14.078.50 66 PBT13.437.99 68 NP10.066.15 64
