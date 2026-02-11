Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Laxmi India Finance standalone net profit rises 63.58% in the December 2025 quarter

Laxmi India Finance standalone net profit rises 63.58% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 9:20 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 28.83% to Rs 78.83 crore

Net profit of Laxmi India Finance rose 63.58% to Rs 10.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 28.83% to Rs 78.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 61.19 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales78.8361.19 29 OPM %59.7662.71 -PBDT14.078.50 66 PBT13.437.99 68 NP10.066.15 64

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Anupam Finserv standalone net profit rises 166.67% in the December 2025 quarter

Gandhi Special Tubes standalone net profit rises 29.95% in the December 2025 quarter

Mangalam Seeds consolidated net profit declines 5.19% in the December 2025 quarter

Speciality Restaurants consolidated net profit declines 8.11% in the December 2025 quarter

IIFL Capital Services consolidated net profit declines 5.21% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 9:20 AM IST

Explore News

Next Story