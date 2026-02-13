Associate Sponsors

Lloyds Metals & Energy consolidated net profit rises 169.05% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 12:18 PM IST
Sales rise 193.83% to Rs 4909.38 crore

Net profit of Lloyds Metals & Energy rose 169.05% to Rs 1047.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 389.29 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 193.83% to Rs 4909.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1670.82 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4909.381670.82 194 OPM %35.7932.11 -PBDT1702.12546.13 212 PBT1516.57524.07 189 NP1047.39389.29 169

First Published: Feb 13 2026 | 12:18 PM IST

