Lodha Developers consolidated net profit rises 1.32% in the December 2025 quarter

Sales rise 14.44% to Rs 4672.50 croreNet profit of Lodha Developers rose 1.32% to Rs 956.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 944.40 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.44% to Rs 4672.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4083.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4672.504083.00 14 OPM %30.2931.98 -PBDT1340.601225.70 9 PBT1243.101158.50 7 NP956.90944.40 1
