Macfos consolidated net profit rises 103.62% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 29 2026 | 9:08 AM IST
Sales rise 72.25% to Rs 78.89 crore

Net profit of Macfos rose 103.62% to Rs 5.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.76 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 72.25% to Rs 78.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 45.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales78.8945.80 72 OPM %10.198.17 -PBDT7.973.94 102 PBT7.563.71 104 NP5.622.76 104

First Published: Jan 29 2026 | 9:08 AM IST

